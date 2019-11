Τι κάνεις βρε Λούκα...

Ο νεαρός Σλοβένος είναι μόλις 20 χρονών και αυτά που κάνει στο ΝΒΑ ξεπερνούν κάθε φαντασία. Εκτός από την συνολικά εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στους Λέικερς, έβγαλε μια απίστευτη ασίστ για τον Πάουελ και έδειξε τι είναι ικανός να κάνει!

Απολαύστε τον:

Luka is 20 years old and making passes like this pic.twitter.com/v8leTBeoZW

