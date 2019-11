Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς είχαν μια ιδιαίτερη στιγμή μετά το τέλος του παιχνιδιού των Μάβερικς με τους Λέικερς, αφού ο πιτσιρικάς Σλοβένος έχει ως είδωλο του τον «Βασιλιά». Ο Ντόντσιτς έκανε εκπληκτικό παιχνίδι και ο ΛεΜπρον φρόντισε να τον... ανεβάσει, αφού γελώντας το είπε ότι είναι ένας... σκληρός καρ@@@ης.

Δείτε το βίντεο:

Luka meets the player he looked up to growing up pic.twitter.com/UTUACFTSfJ

— ESPN (@espn) November 2, 2019