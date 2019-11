Λέοναρντ: «Σπουδαίος ο Ποπς, έπαιξαν πολύ σκληρά» (vid)

Οι Κλίπερς κατάφεραν και πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Σπερς και ο Λέοναρντ είχε την ευκαιρία να δει παλιούς γνωστούς και να μιλήσει και με τον Γκρεγκ Πόποβιτς.

Μετά την νίκη της ομάδας του Σαν Αντόνιο, ο περσινός MVP των Τελικών μίλησε για το πόσο καλοδουλεμένη είναι η πρώην του ομάδα, ενώ ξεχώρισε και την προσπάθεια που έκαναν.

«Είναι μια καλή νίκη, είναι ανταγωνιστική ομάδα, εξαιρετικά δουλεμένη, ο κόουτς Ποπς είναι σπουδαίος και έπαιξαν πάρα πολύ σκληρά σήμερα».

"Just staying focused & having the heart of a champion... Not giving up."

Kawhi Leonard (38 pts, 12 reb) talks with @jaimemaggio after tonight's @LAClippers win!#ClipperNation • #PrimeTicket pic.twitter.com/VMIHXKSG6q

— FOX Sports West (@FoxSportsWest) November 1, 2019