Ο Χίροου έδωσε ένα wristband σε έναν νεαρό και αυτός... τρελάθηκε! (vid)

Μερικές φορές τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν ένα περιστατικό.

Αυτό έγινε και μετά το τέλος του παιχνιδιού των Χιτ με τους Χοκς, όταν ο νεαρός ρούκι της ομάδας του Μαϊάμι Τάιλερ Χίροου αποχωρούσε από το γήπεδο. Ένας άλλος πιτσιρικάς, που φορούσε την φανέλα του από το Κεντάκι, έδωσε το χέρι του για να τον ακουμπήσει και τελικά πήρε αναμνηστικό ένα wristband του παίκτη.

Ε, αυτό ήταν αρκετό για να τρελαθεί. Ο νεαρός συγκινήθηκε και ήταν υπερβολικά χαρούμενος με το γεγονός, με το βίντεο να είναι χαρακτηριστικό.

Tyler Herro handed this fan a wristband after the Heat game.

The fan's reaction speaks for itself

(via @NBA)pic.twitter.com/UsrNqumVKV

— ESPN (@espn) November 1, 2019