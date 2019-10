Μετά το... ξύλο μεταξύ των Εμπίντ και Τάουνς, το ΝΒΑ ανακοίνωσε την τιμωρία στους δύο παίκτες, με τον Σίμονς να την... γλιτώνει ως «ειρηνοποιός» του επεισοδίου.

Οι άλλοι δύο τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές, αλλά και με πρόστιμο. Ο Εμπίντ θα πληρώσει 379.374 δολάρια, ενώ ο Τάουνς 376.345 δολάρια.

NBA suspensions from 76ers/Timberwolves scuffle, per sources: Joel Embiid, 2 games; Karl-Anthony Towns, 2 games. No fine for Ben Simmons.

