Ντουράντ: «Η λογομαχία με τον Γκριν ήταν λόγος για να φύγω από τους Oυόριορς» (vid)

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ ανήκει από φέτος στους Μπρούκλιν Νετς ωστόσο ακόμα παραμένουν... νωπά τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη σεζόν στο Γκόλντεν Στέιτ.

Στην αναμέτρηση των Ουόριορς με τους Κλίπερς, είχε λογομαχήσει έντονα με τον Ντρέιμοντ Γκριν και έκτοτε είχε ξεκινήσει ένας εσωτερικός «πόλεμος» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ντουράντ ρωτήθηκε για το περιστατικό και για το αν έπαιξε ρόλο στην τελική του απόφαση να αποχωρήσει από το Όκλαντ: «Σίγουρα. Εννοείται. Δεν πρόκειται να πω ψέματα γι' αυτό. Όταν σου μιλάει έτσι ο συμπαίκτης σου, μετά το σκέφτεσαι.»

"Definitely. For sure. I'm not gonna lie about it."

–Kevin Durant on if his heated exchange with Draymond Green was a factor in his decision to leave the Warriors

