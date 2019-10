Όλοι γνωρίζουν πόσο συγκρατημένος είναι ο «Klaw» στις αντιδράσεις του, κάτι που φρόντισε να δείξει ξανά στο ματς με τους Χόρνετς.

Ο «θηριώδης» Μόντρελζ Χάρελ έκανε ένα τρομερό κάρφωμα στην αντίπαλη μπασκέτα και ο πάγκος των Κλίπερς ξεσηκώθηκε, για να πανηγυρίσει.

Όλοι, εκτός από τον Λέοναρντ, που αντέδρασε λες και δεν είχε συμβεί τίποτα απολύτως!

Kawhi on the Clippers' bench after Montrezl Harrell's dunk pic.twitter.com/vKQG7hWEsf

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 29, 2019