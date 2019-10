Πήραν την πρώτη τους νίκη οι Ουόριορς, το πανηγύρισαν χοροπηδώντας Ράσελ και Κάρι! (vid)

Μετά από αρκετές ήττες οι Ουόριορς κατάφεραν και πήραν την πρώτη τους νίκη κόντρα στους Πέλικανς και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι γι' αυτό. Οι Ράσελ και Κάρι βρήκαν τον καλό τους εαυτό, συνδύασαν δύο καλές εμφανίσεις και κάπως έτσι βοήθησαν να φτάσει η ομάδα τους στην νίκη.

Η χαρά τους πάντως δεν κρυβόταν, αφού έφυγαν για τα αποδυτήρια χοροπηδώντας και πανηγυρίζοντας και έδειξαν ότι η πίεση που κουβαλούσαν τόσο καιρό ήταν πολύ μεγάλη.

The Warriors got their first win!

And Steph and D-Lo are loving it

(via @poormanscommish) pic.twitter.com/fBJTZVDuvh

— ESPN (@espn) October 29, 2019