Ουέστμπρουκ: «Μέσα στο παρκέ η μοναδική φίλη μου είναι η... Spalding» (vid)

Οι Ρόκετς αντιμετώπισαν τους Θάντερ και ο Ουέστμπρουκ είχε την ευκαιρία να δει τους πρώην συμπαίκτες του και ανθρώπους με τους οποίους έχει ζήσει πολλά μαζί. Το Χιούστον κατάφερε να πάρει τελικά την νίκη και ο Ράσελ εξήγησε ποια είναι τα συναισθήματα του όταν βρίσκεται στο παρκέ.

«Όταν παίζω δεν έχω φίλους. Στο παρκέ δεν μου μιλάει κανείς. Μέσα σε αυτές τις γραμμές δεν έχω φίλους, η Spalding είναι η φίλη μου και οι συμπαίκτες μου. Αυτό. Πριν και μετά το παιχνίδι θα μιλήσω στους φίλους μου, δεν σημαίνει ότι δεν έχω καθόλου φίλους. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού δεν έχω, αν προσπαθήσεις να μου μιλήσεις δεν πρόκειται να σου δώσω σημασία».

"When I hoop, I have no friends. ... If you try to be my friend, I ain't gonna say s--- to you."

Russ lets us know he has no friends inside the white lines pic.twitter.com/2bDKwY6Ekg

— ESPN (@espn) October 29, 2019