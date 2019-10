Ουέστμπρουκ: Μπήκε στο ΤOP 20 των κορυφαίων πασέρ! (pic & vid)

Οι Ρόκετς νίκησαν τους Θάντερ, με τον Ουέστμπρουκ να μοιράζει 9 ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο ανέβηκε στην 20η θεση αφού, αφού πέρασε τον Γκάι Ρότζερς που είχε 6.917.

Επόμενος στόχος για τον γκαρντ των Ρόκετς να ξεπεράσει και τον τεράστιο Μπομπ Κούζι που έχει 6.955 ασίστ και να του πάρει την 19η θέση.

Congrats to @russwest44 of the @HoustonRockets for moving up to 20th on the all-time ASSISTS list! pic.twitter.com/CAxe023sQd

— NBA (@NBA) October 29, 2019