Λέοναρντ: Κατοχυρώνει τα πνευματικά δικαιώματα του «what it do baby»! (pic & vid)

«What it do baby»!

Αυτό είχε πει ο παίκτης των Κλίπερς το καλοκαίρι και πλέον θέλει να εκμεταλλευτεί οικονομικά αυτή την ατάκα.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του 29χρονου φόργουορντ έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσουν τα πνευματικά δικαιώματα της εν λόγω φράσης, η οποία θα αναγράφεται σε σειρά ρούχων που θα λανσάρει ο «Klaw».

Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και με το «city views over interviews».

Kawhi Leonard has filed two new trademark applications:

1. WHAT IT DO BABY

2. CITY VIEWS OVER INTERVIEWS

The applications, filed on October 23rd, indicate that Kawhi intends to use the trademarks as a clothing brand.#kawhi #ClipperNation

