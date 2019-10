Ντόντσιτς: «Τυχερό το σουτ, λατρεύω να παίρνω την ευθύνη» (vid)

Οι Μάβερικς έχουν ξεκινήσει θετικά την σεζόν (2-0) και ο Ντόντσιτς ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι πρωταγωνιστής, μαζί με τον Πορζίνγκις. Ο νεαρός Σλοβένος πήρε ένα τεράστιο σουτ λίγο πριν το τέλος, έστειλε την διαφορά στους 7 και ουσιαστικά τέλειωσε το ματς. Ο παίκτης σχολίασε μετά το τέλος του παιχνιδιού.

«Σημαίνει πολλά για εμένα. Όλοι είναι χαρούμενοι μετά από αυτή την νίκη. Είναι μόνο η αρχή. Πρέπει να συνεχίσουμε και ελπίζω να φτάσουμε μέχρι τα playoffs. Το σουτ μου ήταν τυχερό. Τι να πω; Ξέρετε ότι αγαπώ αυτά τα plays στο τέλος του παιχνιδιού και αγαπώ να παίρνω την ευθύνη».

"It was lucky." @luka7doncic gives his thoughts on his late banked-in step-back 3 to help earn the W. pic.twitter.com/mFUQGVFSp4

