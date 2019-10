O Ντέιβις ενημέρωσε την ώρα του αγώνα τον ΛεΜπρον ότι κάτι δεν πάει καλά με τα... μαλλιά του (vid)

Είναι πλέον μια ομάδα και δεν φαίνεται σε όλα αυτό. Ο Άντονι Ντέιβις ήταν στον πάγκο και ο ΛεΜπρον Τζέιμς ήταν στο παρκέ, όταν ο AD ενημέρωσε τον «Βασιλιά», που πιθανότατα έχει βάλει εμφυτεύματα στο μαλλιά του, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με αυτά, με την κάμερα να καταγράφει το σκηνικό.

Γενικά οι Λέικερς χαλάρωσαν στο παιχνίδι κόντρα στους Τζαζ, αφού αργότερα ο ΛεΜπρον ήταν στο πάγκο και έκοβε τα νύχια του...

Anthony Davis letting LeBron know to check his uh hair pic.twitter.com/dtWv41mz8u

— arcusD (@_MarcusD3_) October 26, 2019