Αντετοκούνμπο: Πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μπακς με triple-double στην πρεμιέρα!

Την σύγχρονη ιστορία των Μπακς συνεχίζει να γράφει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak», στην πρεμιέρα των... Ελαφιών σημείωσε triple – double με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Αυτό ήταν το 15ο δικό του triple – double στο ΝΒΑ, πρώτο του για φέτος, ενώ ήταν κάτι μοναδικό και για την ομάδα του!

Συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης των Μπακς που πετυχαίνει triple – double σε πρεμιέρα πρωταθλήματος!

Giannis has recorded the first triple double in a season opener in Bucks history!! #FearTheDeer pic.twitter.com/c6QHtHW2zC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 25, 2019