Ο Βινς Κάρτερ έγινε ο πρώτος που φτάνει τις 22 σεζόν στο ΝΒΑ! (pic & vid)

Ιστορικό παιχνίδι για τον Βινς Κάρτερ, καθώς ο άσος των Χοκς μπήκε στο παιχνίδι με τους Πίστονς κι αυτομάτως έγραψε ιστορία.

Αυτό γιατί, έγινε ο πρώτος μπασκετμπολίστας ο οποίος έφτασε τις 22 σεζόν στο ΝΒΑ, προσπερνώντας κάθε άλλον!

Vince Carter checks in for his NBA-record 22nd season! #KiaTipOff19 #TrueToAtlanta pic.twitter.com/EYUS8LtLWX

Congrats to @mrvincecarter15 of the @ATLHawks... no one has played more seasons in @NBAHistory! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/FRsLEstNzZ

— NBA (@NBA) October 24, 2019