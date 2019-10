Ουόριορς - Κλίπερς 122-141: «Βόλτα» στο «Chase Center»! (pics & vids)

Κλίπερς για σπουδαία πράγματα την φετινή σεζόν!

Η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς έκανε τρομερή εμφάνιση στην έδρα των Ουόριορς κι έφυγε με το «διπλό» (122-141), φτάνοντας στο 2-0, μετά και τη νίκη επί των Λέικερς.

Ο Πολ Τζορτζ δεν αγωνίστηκε, ο Καουάι Λέοναρντ έπαιξε τόσο, όσο έπρεπε (21πόντοι, 9 ασίστ, 21 λεπτά), ενώ ο Ίβιτσα Ζούμπατς έκανε double double (16π., 10ρ.).

Ο Πάτρικ Πάτερσον πρόσθεσε 20 πόντους και ο Λου Ουίλιαμς άλλους 22 και έδωσε 8 ασίστ.

Για τους «πολεμιστές», που είχαν 39.4% στα σουτ και 15/42 τρίποντα, ο Στεφ Κάρι είχε 23 πόντους (2/11τρ.) και ο Ντ'Άντζελο Ράσελ 20 και 8 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-35, 54-65, 87-111, 122-141.

