O Ίρβινγκ είχε 50άρα χωρίς λάθος κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά (pic)

Ο ηγέτης του Μπρούκλιν έκανε πολύ καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα, παρά την ήττα της ομάδας του. Το στατιστικό που ξεχωρίζει είναι τα 0 λάθη, ειδικά αν υπολογίσει κανείς ότι ο Ίρβινγκ είχε και 50 πόντους. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης με 50 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 0 λάθη, κάτι που έγινε για πρώτη φορά από τότε που άρχισαν να μετρούν τα λάθη την σεζόν 1977/78.

Kyrie Irving is the first player to post a stat line of at least 50 PTS, 8 REB, 7 AST and 0 turnovers since turnovers were first recorded in 1977-78. pic.twitter.com/9jPbaOHRvj

— NBA.com/Stats (@nbastats) October 24, 2019