Μάρκανεν όπως Τζόρνταν με την 35άρα στην πρεμιέρα (pic & vid)

Οι Μπουλς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Χόρνετς, αλλά ο Μάρκανεν έγραψε ιστορία. Είχε τρομερή απόδοση στην πρεμιέρα του ΝΒΑ και τέλειωσε το ματς με 35 πόντους, 17 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Αυτή η εμφάνιση του εκτός από εξαιρετική αποτελεί και ρεκόρ, αφού κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από το 1995 και φυσικά εκείνος που την είχε κάνει ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν.

Lauri Markkanen is the first Bulls player to score 35 points in a season opener since Michael Jordan in 1995. pic.twitter.com/B5nPWKKpUX

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 24, 2019