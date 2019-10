O Πορζίνγκις καρφώνει και ο Ντόντσιτς τρελαίνεται! (vid)

Οι δυο τους είναι οι νέοι αστέρες των Μάβερικς και στο Ντάλας περιμένουν τους δύο νεαρούς Ευρωπαίους να τους πάνε βήμα παραπάνω. Οι Λούκα Ντόντσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις συνθέτουν ένα τρομερό δίδυμο και η ψυχολογία τους συνδέεται. Ο Λετονός ψηλός κάρφωσε δυνατά κόντρα στους Ουίζαρντς και ο Λούκα το πανηγύρισε με όλη του την ψυχή, δείχνοντας ότι οι δυο τους είναι έτοιμοι για σπουδαία πράγματα.

Porzingis slammed it home and Luka was loving it pic.twitter.com/oAGhCYxW3K

— SportsCenter (@SportsCenter) October 24, 2019