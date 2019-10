Ξεκίνημα με τρία στα τρία τρίποντα ο Μέλι (vid)

Το φετινό καλοκαίρι και έχοντας φτάσει τα 28, ο Νικολό Μέλι αποφάσισε να αφήσει την Ευρώπη, την Euroleague και την Φενέρμπαχτσε για τον NBA και τους Πέλικανς. Ο Ιταλός φόργουορντ έκανε το ντεμπούτο του στον... μαγικό πλανήτη κόντρα στους Ράπτορς στο Τορόντο και το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχοντας τρία στα τρία τρίποντα μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Nicolo Melli (3-3 3PM) is heating up from beyond the arc! #WontBowDown 44#WeTheNorth 36#KiaTipOff19 on @NBAonTNT pic.twitter.com/i1lDaDb0oq

— NBA (@NBA) October 23, 2019