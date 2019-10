Ο 23χρονος γκαρντ θα μείνει για τέσσερα επιπλέον χρόνια στους Σπερς, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα.

Ο Μάρεϊ θα λάβει συνολικά $64 εκατομμύρια από την ομάδα του Σαν Αντόνιο.

Spurs and Dejounte Murray agree to 4-year, $64M extension, per @ShamsCharania pic.twitter.com/ynl1bEqx0e

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 21, 2019