Μπράουν: Μένει στους Σέλτικς με $115 εκατομμύρια! (pics)

Αρχικά η πρόταση της ομάδας της Βοστώνης αφορούσε 4 χρόνια και $80 εκατομμύρια, αλλά τελικά οι δύο πλευρές τα... βρήκαν για $35 εκατομμύρια παραπάνω.

Όπως έκανε γνωστό ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μπράουν θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό $115 εκατομμύρια, μετά την τετραετή επέκταση που τού έκαναν οι Σέλτικς.

Boston Celtics forward Jaylen Brown has agreed to a four-year, $115M million contract extension, agent Jason Glushon tells ESPN.

