O Ίρβινγκ έκανε ντεμπούτο με τους Νετς και τα... είπε με τον Ντουράντ (vid)

Οι δύο σταρ του Μπρούκλιν έχουν διαφορετικό στόχο για την φετινή σεζόν, αφού ο Ίρβινγκ θα χρειαστεί να κάνει μόνος του το καλύτερο που μπορεί και ο Ντουράντ βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας. Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του με την μαύρη φανέλα κόντρα στους Ράπτορς, ο KD έβλεπε το ματς απ' έξω, αλλά οι δυο τους βρήκαν την ευκαιρία να τα πουν κατά την διάρκεια του αγώνα.

A lot of buckets in one conversation pic.twitter.com/HkMGRZ8KHL

— SportsCenter (@SportsCenter) October 19, 2019