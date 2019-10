O Κάρι έβαλε τρίποντο και έκανε high 5 με πιτσιρικά που φορούσε την φανέλα του! (vids)

Ένας πιτσιρικάς που έχει πρότυπο τον Στεφ Κάρι έζησε μοναδικές στιγμές, αφού ο γκαρντ των Ουόριορς του έκανε το καλύτερο δώρο. Ο Κάρι ευστόχησε σε τρίποντο, έχοντας μεγάλη βραδιά κόντρα στους Λέικερς και έπειτα έτρεξε στον πιτσιρικά που φορούσε φανέλα με το όνομα του και του έδωσε το χέρι του.

Steph drilled the three to end the half, then high-fived the little dude wearing his jersey pic.twitter.com/1pmLgZPaCq

— SportsCenter (@SportsCenter) October 19, 2019