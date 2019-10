Ράσελ: «Θα είμαστε στην ίδια ομάδα μαζί με τους Μπούκερ και Τάουνς» (pic)

Οι Ράσελ, Τάουνς και Μπούκερ είναι χρόνια φίλοι, ήταν στο ίδιο ντραφτ και έκαναν μαζί φωτογράφιση, με τον νεαρό άσο των Ουόριορς να παραδέχεται ότι έχει σκεφτεί το μέλλον του, στο πλευρό των δύο φίλων του, με τους οποίους θα φτιάξουν μια νέα super team..

«Πρέπει να το κάνουμε ξανά όταν θα είμαστε στην ίδια ομάδα. Όταν θα είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν θα σας πω σε ποια γιατί δεν ξέρω, αλλά θα το κάνουμε ξανά».

Αν υπολογίσει κανείς ότι ο μεγαλύτερος είναι ο Τάουνς, που είναι μόλις 24 ετών, εύκολα κάποιος φαντάζεται ότι η επιθυμία του Ράσελ μπορεί να γίνει πράξη και να έχουμε την ευκαιρία να δούμε την νέα γενιά του ΝΒΑ να συνασπίζεται και να δημιουργεί ένα δυνατό σύνολο.

D’Angelo Russell told SLAM Magazine that he plans on teaming up with Karl-Anthony Towns and Devin Booker in the future

“When we’re all on the same team—I ain’t gonna tell you which team because I don’t know—we’re gonna do this again.”

(Via @SLAMonline ) pic.twitter.com/ePb6X5Nc22

— NBA Central (@TheNBACentral) October 17, 2019