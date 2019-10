Την πρεμιέρα του μπροστά στον κόσμο των Λέικερς έκανε το μεγάλο απόκτημα των «Λιμνάνθρωπων», Άντονι Ντέιβις. Και το έκανε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσφέροντας θέαμα και με το παραπάνω. Θέαμα όπως αυτό με τις δύο συνεχόμενες φάσεις, όταν αρχικά κάρφωσε μετά την συνεργασία με τον ΛεΜπρόν στο καλάθι των Ουόριορς και στην επόμενη έριξε και τάπα στον Γκριν.

AD on both ends of the floor for the @Lakers! pic.twitter.com/iqqfKCaLMb

— NBA (@NBA) October 17, 2019