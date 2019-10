Καντέρ: «Ξέχασα τη φωνή των γονιών μου, προσπαθώ για κάτι μεγαλύτερο από το μπάσκετ» (vid)

Η κόντρα του Καντέρ με τον Ερντογάν έχει φτάσει σε ακραία επίπεδα, με τον Τούρκο σέντερ να τον αποκαλεί δικτάτορα όπου βρεθεί και όπου σταθεί, τονίζοντας πως η χώρα του είναι σε τραγική κατάσταση χωρίς δημοκρατία και ελευθερία.

Ο παίκτης των Σέλτικς σε συνέντευξη του ανέφερε πως δεν έχει μιλήσει τους γονείς του από το 2015 εξαιτίας της κόντρας που έχει με τον Ταγίπ Ερντογάν και το γεγονός πως αποτελεί εχθρό για την κυβέρνηση της Τουρκίας.

Επιπλέον τόνισε πως στην Τουρκία και ο κόσμος ήταν δυστυχισμένος, ενώ ακόμα και οι φίλοι του φοβούνται να κάτσουν δίπλα του για να μην στιγματιστούν.

O Toύρκος έχει εκφράσει την αηδία του για τα όσα είπε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά το ματς Λέικερς-Ουόριορς.

«Έχω ξεχάσει τη φωνή των γονιών μου. Δεν τους έχω μιλήσει από το 2015. Ποτέ δεν πίστευα πως θα την ξεχάσω. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει εμένα, αλλά και τους γονείς μου. Ο πατέρας μου δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει ούτε στο μανάβικο, αφού την τελευταία φορά που πήγε τον έφτυναν. Του είπαν είσαι ο πατέρας του Ενές. Και η μητέρα δεν μπορεί να περπατήσει ελεύθερα στον δρόμο. Έχω δυνατή φωνή, είμαι παίκτης του ΝΒΑ. Όταν λέω κάτι, γίνεται αμέσως θέμα, γίνεται viral. Kάποιοι λένε πως δεν είναι η δουλειά μου. Λένε να "σκάσω και να παίξω απλά". Πριν τον Ερντογάν η Τουρκία μια χώρα που επικρατούσε ειρήνη, ελευθερία δημοκρατία.

Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει ελευθερία λόγου. Ο πατέρας μου έχασε τη δουλειά του. Πλέον είναι για 2η φορά στη φυλακή. Προσπαθώ να τον φέρω στην Αμερική, αλλά δεν μπορώ λόγω διαβατηρίου. Έχουν βάλει ανθρώπους στη φυλακή επειδή με έχουν φωτογραφία στο κινητό τους. Ακόμα και οι φίλοι μου φοβούνται να σταθούν δίπλα μου. Μια φωτογραφία μου μπορεί να τους καταστρέψει. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι μεγαλύτερο από το μπάσκετ», ήταν τα λόγια του. Θέλω να είμαι η φωνή των αθώων ανθρώπων. Εύχομαι να μπορου΄σα να μιλήσω ακόμα περισσότερο. Μετά από όλα αυτά θα μπορώ να κρατήσω με υπερηφάνια τη σημαία της Τουρκίας, Αγαπώ τη χώρα μου. Το πρόβλημα είναι με την κυβέρνηση της Τουρκίας. Προσεύχομαι για τη χώρα μου και προσπαθώ να κινητοποιήσω τον κόσμο. Μακάρι να μπορούσα να πάω στην Τουρκία, αλλά δεν μπορώ»

Δείτε το video που ανέβασε ο Καντέρ στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter

Stand for FREEDOM and DEMOCRACY.

Even if it means sacrificing EVERYTHING!!! pic.twitter.com/P68uq9B1Cc

— Enes Kanter (@EnesKanter) October 15, 2019