Κλίπερς: Η νέα φανέλα εξώφυλλο στο «Sports Illustrated»! (pics)

Καουάι Λέοναρντ, Πολ Τζορτζ, Μοντρέλζ Χάρελ, Λου Ουίλιαμς, Πάτρικ Μπέβερλι και Λάντρι Σάμετ, με ύφος που δείχνουν... έτοιμοι για όλα, φιγουράρουν στο νέο εξώφυλλο του «Sports Illustrated», φορώντας τη νέα φανέλα της ομάδας.

Πρόκειται για την City Edition, η οποία είναι λευκή, με μαύρη λαιμοκοψή και μπλε και κόκκινο στα μανίκια.

The @LAClippers unveil their new City Edition uniforms on the cover of SI https://t.co/7pyGtSQNai pic.twitter.com/hf7Rh14TYd

— Sports Illustrated (@SInow) October 15, 2019