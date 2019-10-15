Ο Πορζίνγκις πήγε να κάνει poster τον Νοέλ, αλλά την... πάτησε! (vid)

Ο Λετονός φόργουορντ των Μάβερικς είχε την εντύπωση ότι θα έκανε poster τον αντίπαλό του ωστόσο ο σέντερ της Οκλαχόμα τον φιλοδώρησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ στα ίσια.
Τα λόγια είναι περιττά, δείτε το βίντεο!
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΛΙΑ 1vs
ΤΟΥΡΚΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0vs
ΑΓΓΛΙΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 2vs
ΑΝΔΟΡΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 2vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 2vs
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1vs
ΣΕΡΒΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 0vs
ΑΛΒΑΝΙΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
LARISA 92vs
ΑΡΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 99vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΥΠΡΟΣ 0vs
ΡΩΣΙΑ 5
ΤΕΛΙΚΟ
MIAMI HEAT 120vs
ATLANTA HAWKS 87
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 99vs
CHARLOTTE HORNETS 120
ΤΕΛΙΚΟ
DALLAS MAVERICKS 107vs
OKLAHOMA CITY 70
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 115vs
SACRAMENTO KINGS 128
ΤΕΛΙΚΟ
PHOENIX SUNS 102vs
DENVER NUGGETS 107
ΤΕΛΙΚΟ
LOS ANGELES LAKERS 104vs
GOLDEN STATE 98
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
DAFNI DAFNIOU -vs
LARISA -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ -vs
ΑΡΜΕΝΙΑ -
ΙΣΡΑΗΛ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΕΛΛAΔΑ -vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -
ΕΛΒΕΤΙΑ -vs
ΙΡΛΑΝΔΙΑ -
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ -vs
ΜAΛΤΑ -
ΡΟΥΜΑΝΙΑ -vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ -
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ -vs
ΙΤΑΛΙΑ -
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ -vs
ΓΕΩΡΓΙΑ -
ΣΟΥΗΔΙΑ -vs
ΙΣΠΑΝΙΑ -
NEPTUNAS -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
VEF RIGA -vs
MORNAR BAR -
GAZIANTEP -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΠΑΟΚ -vs
BESIKTAS -
HAPOEL UNET HOLON -vs
TURK TELEKOM -
SIG STRASBOURG -vs
FILOU OOSTENDE -
RASTA VECHTA -vs
ANWIL WLOCLAWEK -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
NIZHNY NOVGOROD -
RYTAS -vs
KK PARTIZAN -
UMANA REYER VENEZIA -vs
TOFAS -
VIRTUS BOLOGNA -vs
MORABANC ANDORRA -
UNICAJA -vs
GALATASARAY -
Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε τη... φαεινή ιδέα να καρφώσει μπροστά από τον Νέρλενς Νόελ, αλλά είδε τον παίκτη της Θάντερ να του κατεβάζει τον γενικό!
Ο Λετονός φόργουορντ των Μάβερικς είχε την εντύπωση ότι θα έκανε poster τον αντίπαλό του ωστόσο ο σέντερ της Οκλαχόμα τον φιλοδώρησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ στα ίσια.
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