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Ο Πορζίνγκις πήγε να κάνει poster τον Νοέλ, αλλά την... πάτησε! (vid)

Ο Πορζίνγκις πήγε να κάνει poster τον Νοέλ, αλλά την... πάτησε! (vid)

Ο Πορζίνγκις πήγε να κάνει poster τον Νοέλ, αλλά την... πάτησε! (vid)

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις είχε τη... φαεινή ιδέα να καρφώσει μπροστά από τον Νέρλενς Νόελ, αλλά είδε τον παίκτη της Θάντερ να του κατεβάζει τον γενικό!

Ο Λετονός φόργουορντ των Μάβερικς είχε την εντύπωση ότι θα έκανε poster τον αντίπαλό του ωστόσο ο σέντερ της Οκλαχόμα τον φιλοδώρησε με ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ στα ίσια.

Τα λόγια είναι περιττά, δείτε το βίντεο!

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