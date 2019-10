ΛεΜπρον: «Πρέπει όλοι να καταλάβουν τι μπορεί να κάνει ένα tweet ή μια δήλωση» (pic)

Έκανε δήλωση και μαζί έκανε και tweet ο ΛεΜπρον Τζέιμς μετά από κάτι παραπάνω από μια εβδομάδα, με όσα έχουν γίνει μεταξύ Κίνας και ΝΒΑ. Οι παίκτες παρέμειναν σιωπηλοί και ο «Βασιλιάς» προσπάθησε να εξηγήσει την άποψη του. Εκτός από τις δηλώσεις που έκανε, έκανε και tweets με τα οποία προσπαθεί να εξηγήσει περαιτέρω την άποψη του.

«Η ομάδα μου και η λίγκα πέρασαν μια δύσκολη εβδομάδα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν τι μπορεί να κάνει ένα tweet ή μια δήλωση στους άλλους. Και νομίζω ότι κανείς δεν σταμάτησε να σκέφτεται τι έγινε. Θα μπορούσε να περιμένει μια εβδομάδα για να το στείλει».

My team and this league just went through a difficult week. I think people need to understand what a tweet or statement can do to others. And I believe nobody stopped and considered what would happen. Could have waited a week to send it.

— LeBron James (@KingJames) October 15, 2019