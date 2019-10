Θέαμα μοιράζει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στους Νετς στην Κίνα.

Ο Βασιλιάς δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με τον Τζο Χάρις, αφού έκανε reverse για αρχή και στη συνέχεια σκόραρε με ανάποδο lay up.

Δείτε την κίνηση του ηγέτη των Λέικερς.

The power and the finesse

@SpectrumSN) pic.twitter.com/I5Ew9qlk85

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2019