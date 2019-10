Ακόμα ψάχνει τον Ρόουζ ο Νανς.

Ο γκαρντ των Πίστονς έκανε reverse στη συνέχεια προσποίηση και σκόραρε χωρίς πρόβλημα. Μας θύμισε τον παλιό καλό καιρό που... μάγευε στους Μπουλς.

Ο Νανς μάλλον θα το δει στο replay.

D-Rose got fancy with it pic.twitter.com/YrsWjxdNW1

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 11, 2019