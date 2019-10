Με ρούχα «more than an athlete» ο ΛεΜπρον στην Κίνα (pic)

«Παραπάνω από απλά ένας αθλητής»...

Με αυτό το σλόγκαν ο ΛεΜπρον Τζέιμς έκανε την εμφάνιση του στην Κίνα, για το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των Λέικερς με τους Νετς. Τα πράγματα μεταξύ Κίνας και ΝΒΑ είναι στο χειρότερο τους σημείο, οι παίκτες αποφεύγουν κάθε επαφή με τον Τύπο και κάθε εξέλιξη που συμβαίνει προκαλεί αναστάτωση.

Μπορεί ο σταρ του Λος Άντζελες να μην έχει κάνει κάποια δήλωση, αλλά θέλησε με την εμφάνιση του να τραβήξει την προσοχή. Το σλόγκαν είναι γραμμένο και στην μπλούζα και στο σορτσάκι του, με τους Λέικερς να συνοδεύουν την φωτογραφία με την έκφραση... πάντα να είσαι παραπάνω.

Always Be More pic.twitter.com/AZIKXvgEML

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2019