Θέαμα μοιράζει με τη φανέλα των Μπακς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και καταφέρνει να... τρελαίνει ακόμα και τον Γιάννη.

Ο Greek Freak είδε την πτήση του Elevator και το πανηγύρισε με την ψυχή του, ενώ μπήκε μέσα στο παρκέ για να φτιάξει το διχτάκι.

Giannis was hyped after his brother Thanasis threw it down. pic.twitter.com/oxhdKMsShE

— House of Highlights (@HoHighlights) October 12, 2019