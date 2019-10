Οι σταρς του Χιούστον σκόραραν 22 πόντους έκαστος, με τον «Μούσια» να μοιράζει και 9 ασίστ.

Ο Γκόρντον μέτρησε 14 πόντους, Ρίβερς και Καπέλα από 10 και ο Τάκερ πήρε 10 ριμπάουντ.

Για τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, ο Πάουελ είχε 22 πόντους, ο Σιάκαμ 16, ο Ιμπάκα 12 και ο ΒανΒλιτ 10 και 10 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-23, 55-63, 90-90, 118-111.

Under a minute to go in #NBAJapanGames!@Raptors 111@HoustonRockets 112

: https://t.co/MEd17GcZWi pic.twitter.com/txQ6ILqCJS

— NBA (@NBA) October 10, 2019