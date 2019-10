Αρθρογράφος Ringer: «Ο Γιάννης δε θα παρατούσε ποτέ τους Μπακς στη μέση της σεζόν» (pic)

Ο Ριτς Πολ, ατζέντης του Άντονι Ντέιβις ανέφερε πως οι Μπακς θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσουν τον τίτλο παρά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Μπιλ Σίμονς, αρθρογράφος στο «R;inger» πήρε θέση μέσω twitter γράφοντας, «Όλο αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, με την διαφορά ότι ο Γιάννης δεν θα παρατούσε την ομάδα του στα μέσα της σεζόν για να φύγει με ανταλλαγή».

This all sounds great except Giannis never quit on his team mid-season to force a trade. https://t.co/47GhD8Lsk6

— Bill Simmons (@BillSimmons) October 9, 2019