Οι Θάντερ στηρίζουν πάρα πολλά στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και ο δευτεροετής θέλει να τους βγάλει ασπροπρόσωπους.

Ο SIG έκανε εξαιρετικό ματς κόντρα στους Μάβερικς με 24 πόντους και 4 τρίποντα, σε ένα παιχνίδι που ο Ντόνοβαν ξεκίνησε με 3 point guards (Aλεξάντερ, Πολ, Σρέντερ).

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

24 PTS | 4 3PM@shaiglalex shows out in his @okcthunder #NBAPreseason debut! #ThunderUp pic.twitter.com/5n6XxSRABG

— NBA (@NBA) October 9, 2019