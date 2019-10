Έκανε ντεμπούτο και πέτυχε τους πρώτους του πόντους ο Μάικλ Πόρτερ Τζ. (vid)

Ο νεαρός παίκτης των Νάγκετς, που είχε επιλεχθεί στο Νο.14, μετά από έναν χρόνο κατάφερε και πάτησε παρκέ, ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες και φώναξε παρών μέσα στο παρκέ. Ο Μάικλ Πόρτερ Τζ. έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ και μόλις πάτησε παρκέ πέτυχε και το πρώτο του καλάθι στο ΝΒΑ.

Συνολικά σε 17 λεπτά είχε 9 πόντους και 3 ριμπάουντ, δείχνοντας ότι έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα τραυματισμού του.

Michael Porter Jr. makes his #NBAPreseason debut, scoring 9 PTS in the @nuggets road win! pic.twitter.com/GjKXczYbnG

— NBA (@NBA) October 9, 2019