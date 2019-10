Αντετοκούνμπο: «Σπουδαίο να έχουμε τον Θανάση στην ομάδα» (vid)

Ο Greek Freak δεν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των Μπακς στην φετινή preseason κόντρα στους Μπουλς και οι πιθανότητες να μην παίξει ούτε απέναντι στους Τζαζ, είναι πολλές. Ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την προπόνηση της Τρίτης ανέφερε σχετικά: «Αν μου πει ο κόουτς να παίξω, θα παίξω. Θα κάνω ότι μου πει. Θα προετοιμαστώ ψυχολογικά, πνευματικά, σωματικά για να παίξω. Πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος, μπορεί πέντε λεπτά πριν τον αγώνα να μου πει παίζεις, οπότε θέλω να είμαι έτοιμος».

Για τον κόσμο των Μπακς: «Είμαι ενθουσιασμένος και θέλω να παίξω μπροστά στους φιλάθλους μας. Αλλά και πάλι στην ανοιχτή προπόνηση είχαμε περίπου 15.000 φιλάθλους στις κερκίδες, ήταν κάτι εντυπωσιακό. Οπότε ήταν σαν να έχω παίξει ήδη μπροστά στο κοινό των Μπακς».

Για τον Θανάση και το ντεμπούτο του με τα... ελάφια: «Είναι λίγο περίεργο για μένα. Έβλεπα τις φάσεις από τον αγώνα και ήταν περίεργο, ωραίο αλλά περίεργο. Είναι εδώ για να μάθει, να γίνει καλύτερος, να βοηθήσει την ομάδα να κερδίζει. Είναι σπουδαίο να τον έχουμε στην ομάδα».

"All I can do is be ready...if coach tells me I'm going to play, I'm gonna play!"

