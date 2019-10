Ο Τάκο Φολ αύξησε κατά 54% την τηλεθέαση στο φιλικό των Σέλτικς! (vids)

Ο 23χρονος «γίγαντας» των Σέλτικς μπορεί να μην έχει μια εγγυημένη θέση στο ρόστερ της ομάδας, αφού έχει υπογράψει συμβόλαιο Exhibit 10 και «παλεύει» με άλλους τέσσερις παίκτες για το κενό, ωστόσο κάνει την προσπάθειά του και ο κόσμος δείχνει να τον λατρεύει!

Αυτό φάνηκε και από τις ζητοκραυγές των φιλάθλων της ομάδας, στο φιλικό με τους Χόρνετς, μόλις εκείνος μπήκε στο παιχνίδι.

A warm welcome for Tacko Fall in Boston... followed up by a slam & swat! @celtics | #NBAPreseason pic.twitter.com/NKVjkFLRDJ

— NBA (@NBA) October 7, 2019