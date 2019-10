«Με Ντέιβις αντί του Γιάννη, οι Μπακς θα πήγαιναν τελικούς ΝΒΑ!» (pic)

Με τα καλύτερα λόγια για τον Άντονι Ντέιβις μίλησε ο μάνατζερ του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, βάζοντας στην κουβέντα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Δεν έχει ξαναυπάρξει τόσο ταλαντούχος παίκτης. Βάζει τρίποντα, κάνει μπλοκ. Νομίζω πως είναι ένας εκ των κορυφαίων ψηλών πασέρ. Κατά τη γνώμη μου, αυτό τον κάνει διαφορετικό από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αν έβαζες τον Άντονι Ντέιβις στους Μπακς πέρυσι αντί του Γιάννη, θα έπαιζαν στους τελικούς ΝΒΑ. Ξέρει πως να κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Δεν είναι... μπηχτή για τον Γιάννη, αλλά αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι», είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη του στο ESPN.

Ο Unibrow θα είναι συμπαίκτης με τον Βασιλιά φέτος και φυσικά ο στόχος τους είναι να οδηγήσουν τους Λέικερς στο πρωτάθλημα.

Ο Γιάννης έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις στα playoffs με τα ελάφια πέρυσι, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ράπτορς και του Λέοναρντ στους τελικούς Ανατολής, οι οποίοι στη συνέχεια κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Rich Paul thinks Anthony Davis is "as talented as anyone who's ever played this game." https://t.co/zNs1iKG0gm

