Μόρις για το χτύπημα του: «Εμείς οι Νικς δεν τα ανεχόμαστε αυτά» (vid)

Ο παίκτης των Νικς... κατάφερε και αποβλήθηκε σε preseason παιχνίδι, όταν χτύπησε τον αντίπαλο του στο κεφάλι με την μπάλα. Μετά το τέλος μίλησε γι' αυτό και η απάντηση του είναι σαν προειδοποίηση.

«Αν ήταν κανονική διάρκεια, δεν θα το έκανα... Αλλά όπως είπα και στην αρχή, εμείς οι Νικς δεν τα ανεχόμαστε αυτά».

Marcus Morris got ejected after hitting Justin Anderson in the face with the ball.

After the game, he said the Knicks are “not taking no s---.” pic.twitter.com/ebtYpZyyX8

— SportsCenter (@SportsCenter) October 8, 2019