Πόσο μπάσκετ ξέρεις ρε Κάρτερ.

Ο Vinsanity με μια έξοχη πάσα πίσω από την πλάτη βρήκε τον Καμ Ρέντις για το τρίποντο.

Απολαύστε τον φόργουορντ των Χοκς που συνεχίζει να μαγεύει στο ΝΒΑ

Vince Carter picks out Cam Reddish in style!#NBAPreseason on @NBATV pic.twitter.com/zTl4QsUrx6

— NBA (@NBA) October 8, 2019