Ζάιον Ουίλιαμσον καλωσήρθες στο ΝΒΑ.

Ο σταρ των Πέλικανς κάνει τα δικά του κόντρα στους Χοκς στο φιλικό και ήδη έχει κάνει 2 τρελά καρφώματα.

Δείχνει ασταμάτητος ο rookie της Νέας Ορλεάνης.

Απολαύστε τον

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 7, 2019

THINGS ARE HAPPENING pic.twitter.com/AofZxdQp3i

Welcome to the NBA, @Zionwilliamson. pic.twitter.com/HyhHiC7Onp

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 7, 2019