Ρέντις: «Περίεργο που θα αντιμετωπίσω τον Ζάιον» (vid)

Στο Duke Ζάιον Ουίλιαμσον και Καμ Ρέντις ήταν συμπαίκτες.

Απόψε στο ματς των Πέλικανς με τους Χοκς θα είναι αντίπαλοι.

Ο φόργουορντ των γερακιών μίλησε για τον πρώην συμπαίκτη του και τόνισε πως θα είναι περίεργο που θα κοντραριστούν στο παρκέ.

Μάλιστα τόνισε πως θα το χαρεί και είναι απόλυτα έτοιμος.

"It'll definitely be a little bit weird, but this is what we all worked for."

Cam on facing his former teammate Zion Williamson tonight pic.twitter.com/OD583sxyyb

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 7, 2019