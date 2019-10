Οι ομάδες του ΝΒΑ έχουν ξεκινήσει με όρεξη την προετοιμασία τους και οι πρωταγωνιστές της λίγκας έχουν μπει ορεξάτοι στο παρκέ. Στην ανοιχτή προπόνηση των Μπουλς, ο Ζακ ΛαΒίν, πήρε τον διάδρομο, «πέταξε» και κάρφωσε δίνοντας μια γεύση από το τι πρέπει να περιμένουν οι φίλοι των «Ταύρων».

OH MY, @ZachLaVine

#8 was doing some light work at yesterday's Open Practice! pic.twitter.com/OGND8wfRCX

— Chicago Bulls (@chicagobulls) October 6, 2019