Ο rookie των Πέλικανς τα... σπάει και στο τραγούδι! (vid)

Μέχρι στιγμής ο Αλεξάντερ-Ουόκερ μας είχε δείξει τις ικανότητες στο μπάσκετ.

Πλέον ο rookie των Πέλικανς έδειξε πως δεν φοβάται να μπει και στο τραγούδι.

Πήρε το μικρόφωνο, ένιωσε το το τραγούδι, έκανε και μερικά χορευτικά, διασκεδάζοντας τον κόσμο.

Τον έχουν λατρέψει ήδη οι φίλοι της Νέας Ορλεάνης. Δεν είναι μόνο ο Ζάιον.

To τραγούδι που επέλεξε ήταν το «a thousand miles».

MAKIN' MY WAY DOWNTOWN @TheReal_NAW1 sings his way into the crowd's heart pic.twitter.com/eiOEiPEkaF

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 6, 2019