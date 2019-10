Καντέρ: «Οι φονιάδες του Ερντογάν μου επιτέθηκαν και με απείλησαν!» (pic)

Στο παρελθόν ο Ενές Καντέρ έχει εναντιωθεί πολλές φορές στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο έχει αποκαλέσει δικτάτορα.

Ο σέντερ των Σέλτικς δεν μπορεί να μπει στην Τουρκία, αφού η κυβέρνηση της Τουρκίας του έχει ακυρώσει το διαβατήριο.

Η κόντρα μεταξύ τους συνεχίζεται, κάτι που φαίνεται και από το ποστάρισμα του Καντέρ.

Ο ψηλός των Κελτών ανέφερε πως οι άνθρωποι (τους αποκάλεσε φονιάδες) του Ερντογάν του επιτέθηκαν και τον απείλησαν την Παρασκευή σε τζαμί της Βοστώνης.

«Γεια σε όλους. Δικτάτορας Ερντογάν. Οι απατεώνες του Ερντογάν μου επιτέθηκαν και με απείλησαν σήμερα στο τζαμί της Βοστώνης. Η τουρκική κυβέρνηση δεν μου επιτρέπει να εκφράσω τη θρησκεία μου στην Αμερική. Δέχομαι επίθεση και δεν με αφήνει να έχει ελευθερία λόγου», έγραψε.

Δείτε το video

Hello Everyone!#DictatorErdogan @RTErdogan thugs attacked and threatened me today after Friday prayer in Boston at a mosque

Turkish Government don't even let me practice my religion freely in America let alone my freedom of speech is under attack@FBI@FBIBoston@bostonpolice pic.twitter.com/FH2Ixe6QcY

— Enes Kanter (@EnesKanter) October 4, 2019