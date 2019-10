Εκτόξευση ΛαΜέλο Μπολ: Τέσσερις ομάδες του ΝΒΑ τον έχουν στην λίστα τους (pic)

Ήταν τον περασμένο Ιανουάριο όταν ο ΛαΜέλο Μπολ, ο μικρός γιος της πολυσυζητημένης οικογένειας, ήταν προοπτική δεύτερου γύρου για το επόμενο ντραφτ. Οι λάθος επιλογές και του ίδιου και φυσικά του πατέρα του είχαν αποθαρρύνει άπαντες από το να επενδύσουν πάνω του. Αυτά όμως άλλαξαν 8 μήνες μετά. Ο ΛαΜέλο «βγάζει μάτια» στην Αυστραλία και οι μετοχές του έχουν εκτοξευτεί.

Έχει ήδη πιθανότητες για Νο.1 στην επόμενη επιλογή, ενώ τα καλά λόγια για εκείνον δίνουν και παίρνουν. Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι ομάδες του ΝΒΑ που τον έβαλαν στην λίστα τους, αφού Νετς, Ράπτορς, Πέλικανς και Μπλέιζερς δείχνουν ήδη ενδιαφέρον, ενώ σκάουτερς κάνουν το ταξίδι για να τον δουν από κοντά.

