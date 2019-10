Συγκεκριμένα είπε ότι «μέχρι πρότινος δημιουργούσαμε τον παίκτη που θέλαμε να παίξουμε, αλλά τώρα είναι ήδη εκεί. Βέβαια δεν είναι και τόσο καλός. Και είναι και πιο αργός» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα σκορπώντας τα γέλια στην αίθουσα.

2k version of Zion is TOO SLOW @Zionwilliamson (via @PelicansNBA) pic.twitter.com/pTLK7CwzKh

— Overtime (@overtime) September 30, 2019